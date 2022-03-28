Водитель белой «Киа Рио» брызнул в лицо автомобилиста из перцового баллончика

Видеозапись происшествия появилась в социальных сетях. Его автор предложил помощь пострадавшему и всем заинтереесованным лицам.

28 марта в Кирове мужчина, воспользовавшись остановкой на светофоре, вышел из-за руля белой «Киа Рио», подошёл к стоящему впереди авто и брызнул его водителю в лицо из перцового баллончика.

Это заметил автор видео. И готов предоставить оригинал записи. Чтобы наказать «неадеквата». Так, как по словам очевидца, в салоне кроме водителя находилась женщина с маленьким ребенком. На записи видно, как они выходят из салона на улицу.

— Заинтересованным лицам оригинал записи предоставлю, — пишет автор видео.

Видео: КУ43 — Киров Убежище (ДТП , ЧП)