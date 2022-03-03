Водитель «Газели» пытался вывезти из Кирова 5 кг шашлыка в маринаде

В Кирове задержали водителя, который пытался вывезти за пределы области более 5 килограммов мясной продукции без документов.

Инцидент произошел 16 февраля. На трассе «Вятка» в Яранском районе была остановлена «Газель», водитель которой перевозил мясную продукцию без документов. В машине было найдено 3 кг шашлыка, 0,3 кг свиных ребер, 0,5 кг говяжьего фарша, 0,5 кг свинины в маринаде и свиной окорок весом 0,8 кг.

Продукция общим весом 5,3 килограмма предназначалась для перевозки в Марий Эл. Ветеринарных сопроводительных документов на мясо у водителя не оказалось.

По данному факту было возбуждено административное дело. 2 марта мужчина был оштрафован на 3 тысячи рублей.