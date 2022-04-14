Водитель «Опеля», разбившегося об столб в Кирове, находится в реанимации

19-летний водитель «Опеля», который разбился об столб в Кирове, находится в реанимации. Об этом сообщили в МЧС.

Авария произошла вечером 13 апреля на улице Московской. Автомобиль «Опель Астра» под управлением 19-летнего молодого человека врезался в столб и сбил пешехода. Пострадали 3 человека: водитель иномарки, его пассажирка и 44-летний пешеход.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие кировские спасатели. Пострадавшей пассажирке помогли выбраться из авто очевидцы, однако водитель оказался заблокированным в искореженной машине. Его доставали сотрудники МЧС с помощью специального инструмента.

Молодой человек получил тяжелые травмы, поэтому спасателям помогали медики. Они поддерживали жизненно важные функции его организма.

— Характер травм пострадавшего и деформированный кузов автомобиля вынуждали проводить спасательную операцию с особой осторожностью, — рассказал руководитель дежурной смены СПСЧ Виталий Головин.

После завершения спасательной операции водителя доставили в больницу. В настоящее время молодой человек находится в реанимации. Медики борются за его жизнь.

Момент ДТП сняли на видео. Ролик появился в соцсетях.