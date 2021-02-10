Водитель почтового УАЗа, разбитого в аварии, находится в тяжелом состоянии

Его направляют для лечения в кировскую больницу.

Напомним, водитель почтовой машины и почтальон сопровождения пострадали в аварии в Лузском районе накануне. Сейчас оба находятся в районной больнице, сообщили в кировском филиале УФПС. Состояние пассажира лучше, чем у водителя. Шофер в результате ДТП получил множественные переломы. На днях его должны направить из Лузской ЦРБ в Кировскую больницу.

В ведомстве отметили, что их сотрудник не виноват в произошедшем ДТП. Машина сильно повреждена, но почтовые отправления не пострадали и будут доставлены клиентам почты своевременно.

Фото: forums.airforce.ru