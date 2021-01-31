Водителям запретят ездить на зимней резине летом

Ввести старые правила на новый лад планирует МВД. В ведомстве собираются обязать автомобилистов строго соблюдать сезонность шин.

Водители не смогут сесть за руль летом, если на всех колесах будут установлены зимние шины. А размер колес должен будет соответствовать тому, который установлен заводом-изготовителем.

Также пользование автомобилем будет запрещено в случае неисправности заводской спутниковой навигации и системы вызова экстренных служб.

Новые правила планируется ввести уже с 1 июня. До этого автомобилистов предупредили об аннулировании карт машин, которые не прошли техосмотр.

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