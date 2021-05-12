В Нововятске продезинфицируют систему водоснабжения

После вспышки кишечной инфекции в Нововятске МУП «Водоканал» проведет профилактическую промывку системы водоснабжения в 41-м микрорайоне Нововятского района города Кирова. В связи с этим с 21 до 22 часов в микрорайоне будет отключена холодная вода.

После этого бригады проведут дезинфекцию и промоют сети в нескольких точках района. В «Водоканале» предупреждают, что во время промывки водопроводная вода будет пригодна только для хозяйственно-бытовых нужд. Пить ее и использовать для приготовления пищи нельзя

Работы планируется завершить к утру 13 мая. Местным жителям рекомендуется пропустить воду до полного исчезновения запаха хлорки.

Для обеспечения населения питьевой водой с 17 до 22 часов будет организован подвоз питьевой воды по следующим адресам:

— ул. Ленина, 16 с 17.00, через час — ул. Парковая, 3;

— ул. Кирова, 36 — с 17.00, через час — ул. Кирова, 26;

— ул. Лесная, 1 — ул. Кленовая с 18.00, через час — ул. Рухлядьева, 19;

— ул. Октябрьская, 29 с 17.00, через час — ул. Октябрьская, 17

Адреса будут чередоваться каждый час до 22 часов. Подвоз воды также будет организован по заявкам горожан по телефону 699-500.

Также в связи с рекомендацией Роспотребнадзора школы №№ 61 и 65, где есть заболевшие дети, на 2 дня будут переведены на удаленное обучение. Детские сады продолжат работать в штатном режиме.

По окончании промывки и результатам отбора проб из распределительной сети о качестве воды будет сообщено дополнительно.