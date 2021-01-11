Водонапорная башня в Слободском попала в Википедию

Страничка в интернет-энциклопедии появилась 4 января. Как рассказал в соцсетях собственник башни Анатолий Курбатов, модерация статьи заняла 1,5 месяца.

— Для этого понадобилось найти две книги с упоминанием башни, прикладывать скрин из архива и ссылку на федеральное СМИ.

Как гласит статья, башня в Слободском построена в 1911 году и относится к зданиям, выполненным в неоготическом стиле. Строительство велось на пожертвования жителей по проекту архитектора Ивана Чарушина.

Стройку закончили буквально за полгода, и зимой 1912 года водопровод был запущен. Причем изначально вода была бесплатной.

В наши дни здание башни обветшало. Местные власти не однажды пытались продать его, однако безуспешно. И лишь летом 2020 года башня получила нового хозяина. Им стал координатор движения «Красивый Киров» Анатолий Курбатов. За постройку он отдал 600 с лишним тысяч рублей и уже придумал бизнес-план, как окупить эти затраты.

Сейчас в башне проводятся музыкально-поэтические вечера. Также Анатолий придумал сувениры с башней и уже наладил их продажу через интернет.

С весны Анатолий Курбатов планирует приступить к реставрации здания башни. В далеко идущих планах активиста – сделать здесь музей работ архитектора Ивана Чарушина. Как пишет «Источник новостей», здесь будут размещаться 3D-копии зданий его работы. А на верхнем этаже – апартаменты для желающих пожить в самой высокой точке Слободского.

В конце 2020 года водонапорную башню посетил архитектурный путешественник Айрат Багаутдинов. В процессе экскурсии выяснилось, что в ней находится самое старое на сегодняшний день бетонное перекрытие.

Ранее мы рассказывали, что появится на месте бывшего элеватора в Кирове.