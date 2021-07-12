Водонапорную башню в Слободском начали использовать по-новому

С нее, с высоты 18 метров, спустили влюбленных, которые решили попробовать себя в альпинизме.

В группе «Водонапорная башня Слободской» «ВКонтакте» сообщили о новом варианте использования старинного объекта.

— Чего только наша башня не пережила на своём веку: купцов, охотников, жителей коммунальной квартиры, телевизионщиков с ОМОНом. Только за последний год она прожила, уже казалось бы, целую жизнь: её рисовали, в ней фотографировались, проводили романтические вечера, читали стихи и посвящали ей стихи. Вчера её окончательно покорили, — говорится в новом посте.



Оказалось, покорили ее 18-метровую высоту. Сделала это влюблённая пара в сопровождении профессионального альпиниста. Он дал инструкции о том, как спуститься с крыши вниз рассказал про правила и снаряжение. После вводных данных с каждым по отдельности преодолел четыре кирпичных этажа. Молодой человек спускался хоть и небыстро, но уверенно, а вот спуск его пассии, запомнился криками, которые были слышны на целый квартал.

Весной мы писали о том, что в этой башне — самом высоком здании Слободского пройдет субботник.

Фото: vk.com/slobtower