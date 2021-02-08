Водонапорную башню в Слободском подключат к электричеству

В водонапорной башне в Слободском проведут электричество. Об этом сообщается в группе проекта «ВКонтакте».

Подключение будет произведено 10 февраля. Для проведения работ активисты проекта просят неравнодушных кировчан поделиться старыми проводами, розетками и светильниками.

— Мы хотим попросить о помощи. Нам будет нужна временная разводка электричества и освещение в башне, — такое сообщение опубликовано в группе.

Также желающие помочь могут сделать репост записи.

Ранее владелец башни Анатолий Курбатов рассказал о планах на ее реставрацию. Активные ремонтные работы начнутся уже весной.