Водоснабжение Ленинской Искры наладят за счет областного бюджета

Региональное министерство строительства, энергетики и ЖКХ держит под контролем ситуацию с водоснабжением пос.Ленинская Искра Котельничского района.

10 января жители сообщили об отсутствии в квартирах холодной воды. Она поступала в дома с низким давлением и не доходила до верхних этажей.

Аварийная бригада обнаружила на водоводе несколько утечек. Один дефект был устранён на следующий день, быстро обнаружить другой не удалось — 200-метровый трубопровод расположен под бетонными плитами. Было принято решение подать воду, несмотря на утечку.

17 января в ходе ремонтных работ погиб рабочий, после чего подачу воды полностью остановили. А 21 января разрушилась укрепляющая конструкция водонапорной башни.

В итоге башню демонтировали и установили на резервной линии редукционный клапан. Это дало возможность вечером 23 января возобновить водоснабжение. Но к ночи и в последующие дни на сетях произошли новые порывы.

Сейчас вода подаётся не во все квартиры, и на участках разное давление.

Единственным вариантом решения проблемы министр строительства, энергетики и ЖКХ Игорь Селезнёв видит капитальный ремонт сетей. Они были проложены несколько десятилетий назад и сильно износились.