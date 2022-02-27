Военная операция на Украине: Как бороться с фейками?

С началом специальной военной операции соцсети накрыла волна фейковой информации.

Фотографии, видео, «свидетельства» неизвестных очевидцев. Люди, которые «в теме», сразу заметили особенность таких постов – историческую недостоверность. Они включают кадры военных конфликтов, не связанных с Украиной, съёмки войск на учениях и т.д.

Эксперты иностранных СМИ сделали чёткий вывод: на Украине создана и активно работает «фабрика фейков», которая поставила на поток выпуск постов для соцсетей. Британская ВВС посвятила этому несколько расследований.

В сложившейся ситуации владельцы и администраторы нескольких неполитических телеграмм-каналов объединились и создали сайт войнасфейками.рф. Задача – «отфильтровать» поток информации, убрав из него откровенную дезинформацию.

Сотрудники сайта публикуют на нём, а также в телеграм-канале проекта (https://t.me/warfakes), разбор фейков, связанных со спецоперацией.

С порталом сотрудничают и региональные телеграм-каналы — каналах «Война с фейками. Ростов» (https://t.me/warfakerostov) и «Война с фейками. Белгород» (https://t.me/warfakebelgorod).

Телеграм-канал, где разоблачают фейки, создан и в Кировской области: https://t.me/stopfake43.

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