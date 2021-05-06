Волонтер: большинство кировчан голосуют за парк имени Кирова и Александровский сад

В Кировской области продолжается голосование по отбору парков, скверов, набережных и пешеходных зон, которые благоустроят в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Жители области смогут отдать свой голос за выбранный объект на платформе 43.gorodsreda.ru или через волонтеров, которые работают в 32 муниципальных образованиях — участниках проекта. Для голосования при участии волонтеров потребуется только назвать свой номер телефона.

О работе в качестве волонтера по поддержке голосования за благоустройство парков и скверов рассказала жительница Кирова Марина Голомидова.

Марина принимает участие в жизни региона с 14 лет и уже была добровольцем в нескольких проектах. Проект «Формирование комфортной городской среды» не стал исключением.

По словам Марины, к волонтерам чаще всего обращаются люди «серебряного возраста», которые не имеют возможности проголосовать через платформу.

— Перед голосованием мы рассказываем участникам про объекты благоустройства и о реализации проекта в целом, — говорит девушка. – В Кирове люди чаще всего голосуют за парк имени Кирова и Александровский сад. Остальные отдают голоса за пешеходные зоны той части города, в которой живут. Были случаи, когда жители Кирова голосовали за парки и скверы муниципальных образований, в которых родились.

Волонтеров узнать легко: они одеты в единую экипировку – белые футболки с символикой проекта. Чтобы отдать свой голос через волонтера, вам нужно иметь логин и пароль на Госуслугах, а если их нет, то мобильный телефон. Паспортные данные не нужны. Ваши логин и пароль в системе не сохраняются – так устроено федеральное приложение. Если вы захотите проголосовать по телефону, то телефон должен быть у вас с собой: вам поступит звонок, и нужно будет сказать волонтеру последние 4 цифры.

Информация о точках, где вы сможете найти волонтера, размещена здесь.