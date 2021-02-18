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Игорь Васильев провел заседание комиссии Госсовета РФ по образованию

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Кировская область представила на рассмотрение коллег лучшие региональные практики

Сегодня, 18 февраля, в Москве состоялось первое в текущем году очное заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Образование» под председательством руководителя комиссии, губернатора Кировской области Игоря Васильева. В состав Комиссии вошли представители федеральных органов исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и научных организаций, а также педагогические работники.

Открывая заседание, Игорь Васильев отметил, что Комиссия по направлению «Образование» начала свою работу благодаря поправкам в Конституцию и Указу Президента. В Комиссии выделены три подкомиссии: «Воспитание», «Среднее профессиональное образование и «Общее образование».

В настоящее время продолжает свою деятельность рабочая группа по подготовке заседания Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования». Подготовка доклада будет походить в тесном взаимодействии с комиссией по направлению «Образование» и, как и ранее, с Министерством просвещения.

– Нами подготовлен проект доклада, сформулированы проблемные вопросы и предложения по их решению, собраны лучшие региональные практики, всего их 112. Благодаря активной работе Министерства просвещения отдельные проблемные вопросы из проекта доклада находят свое решение или уже нашли и переходят в разряд лучших практик, – подчеркнул Игорь Васильев. – С учетом новых вызовов, текущей эпидемиологической ситуации нам предстоит детально изложить некоторые моменты доклада, еще раз обсудить ряд вопросов, среди которых – цифровизация образования, развитие инфраструктуры школ, вопросы воспитания и ряд других.

Игорь Васильев провел заседание комиссии Госсовета РФ по образованию

Секретарь Госсовета РФ, помощник Президента Игорь Левитин отметил, что последние полгода дали много интересного и нового для школы, в том числе – применение дистанционного обучения. Полученный опыт найдет свое отражение в проекте поручений по итогам заседания Госсовета.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что подготовка доклада Госсовета РФ продолжится в рамках совместной работы и обсуждения вопросов, касающихся развития системы образования. Он также высказал предложение использовать в работе систему видеоконференцсвязи, разработанную Министерством просвещения. В дальнейшем она может применяться в дополнение к традиционному образовательному процессу.

Участники встречи отметили, что цифровые технологии играют все большую роль в жизни общества. Так, в настоящий момент Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации прорабатывает вопрос создания нового единого механизма записи в школы, детские сады и учреждения дополнительного образования.

Игорь Васильев провел заседание комиссии Госсовета РФ по образованию

На заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Образование» также был рассмотрен вопрос развития инфраструктуры системы образования. В рамках нацпроекта «Образование» проводится большая работа в части строительства новых школ. Однако вместе с тем достаточно остро стоит вопрос поддержания зданий действующих общеобразовательных организаций в соответствии с нормативными документами.

– За последние десять лет, благодаря активной демографической политике, численность школьников начала расти. Согласно экспертным расчетам, пик ожидается в 2024-2025 годах. В связи с этим, неотложным становится вопрос увеличения, в ближайшие два-три года, масштабов принимаемых мер по вводу новых школьных мест, капитальному ремонту и реконструкции существующих зданий. Одним из приоритетных может стать вопрос государственно-частного партнерства в сфере создания новых объектов инфраструктуры в части школьного образования, – подчеркнул Игорь Васильев.

Помимо прочего, в рамках заседания был представлен опыт регионов в сфере развития общего образования. Все лучшие региональные практики найдут свое отражение в приложении к докладу Госсовета РФ. Так, первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов отметил, что Кировская область представила свою работу по созданию культурно-спортивных центров на базе общеобразовательных организаций, расположенных в районах региона.

Кроме того, интерес у коллег вызвал опыт работы Центра дистанционного обучения детей, который успешно применяется в Кировской области для обучения ребят из сельских малокомплектных школ и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Игорь Васильев провел заседание комиссии Госсовета РФ по образованию

– Поставленные президентом РФ Владимиром Путиным национальные цели могут эффективно решаться только совместными усилиями федеральных и региональных органов власти. Рабочая группа является тем органом, который ищет пути решения и примеры успешных практик, помогающих решать поставленные задач. У нас нет задачи сделать новую систему образования, она и так достаточно объективна. Наша задача – соответствовать веяниям времени и делать это сообща с регионами и школами, – подчеркнул заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.

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