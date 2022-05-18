Воры-гастролёры из Екатеринбурга украли из кировского магазина смартфонов на 900 тысяч

В Кирове раскрыли кражу смартфонов из магазина.

Она произошла ночью в магазине электроники на ул. Герцена, рано утром сотрудники обратились в полицию. Как выяснили следователи, двое неизвестных разбили окно, залезли в помещение и забрали с витрин 14 смартфонов на общую сумму около 900 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи в крупном размере. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые уехали на машине в строну Перми. Ориентировки на них получили все патрульные наряды и посты ГИБДД. Автомобиль удалось задержать только в Пермском крае, в селе Суксун. Задержанными оказались жители Екатеринбурга 1993, 1994 и 1996 годов рождения. Похищенные смартфоны нашлись в машине.

Преступники признались, что намеревались их продать, а в Киров приехали специально для хищения. Решается вопрос об аресте задержанных.