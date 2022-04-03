Воспитанники кировских военно-патриотических клубов бьют друг друга за Кубок по рукопашному бою 

В Кирове открылись ХХI соревнования по рукопашному бою на Кубок братства краповых беретов.

Организаторы – общественная организация ветеранов локальных боевых действий «Боевое братство» и областная федерация по рукопашному бою. В числе зрителей – учащиеся полицейского колледжа и других образовательных учреждений, спортивных и патриотических клубов, родные и близкие спортсменов.

Состязания открыли в спортшколе «Юность» торжественным парадом участников. В этот раз их 240 из 13 военно-патриотических клубов, включая 32 девушки, а также гостей из Республики Коми.

Руководитель регионального отделения «Боевого братства» Владимир Мышкин в приветственном слове отметил, что число участников соревнований растёт с каждым годом. А также выразил уверенность, что сегодня в строю настоящие патриоты страны, будущие защитники Отечества.

Их поздравил с началом традиционных состязаний от имени правительства Кировской области зампред Андрей Маури: «Краповые береты были введены 44 года назад как символ особой доблести подразделений специального назначения. И сегодня новое поколение молодых людей продолжает эти традиции. Надеюсь, участники соревнований достойно продолжат дела предшественников. Желаю всем участникам отлично выступить».

«В здоровом теле здоровый дух, и спорт всегда помогает выполнять любые задачи – повседневные, учебные либо боевые. Я знаю, что здесь настоящие патриоты своей страны, которые будут опорой своей семьи, государства. Уважайте друг друга, покажите лучшее, чего вы достигли на данный момент, — отметил областной военком Геннадий Боков.

Высокий статус состязаний и важность физподготовки отметил руководитель областной федерации по рукопашному бою Олег Хлусьянов. Также как и предыдущие выступающие он закончил приветствие словами: «Пусть победит сильнейший!».

Торжественное открытие закончилось – соревнования начались.