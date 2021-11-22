Воспитанники «Вересников» будут тренироваться в «Быстрице», «Салюте и «Спартаке»

Более тысячи воспитанников спорткомплекса «Вересники» временно тренируются на других спортивных площадках. Информация об этом появилась в группе спорткомплекса в соцсетях.

На прошлой неделе в «Вересниках» начался ремонт крыши легкоатлетического манежа. Планируется, что он займет около 3 месяцев и завершится уже в 2022 году. Сроки может сдвинуть погода.

Все это время спортсмены будут тренироваться в других спортивных учреждениях Кирова. Пятиборцы, пловцы и триатлонисты будут тренироваться в бассейнах «Салют» и «Быстрица» и ФК «Спартак». Занятия будут проводить сотрудники «Вересников». Расписание тренировок с указанием возраста спортсменов и фамилией тренера опубликовано в группе.

Занятия плаванием по текущим абонементам «Вересники Mini» и «Обучение плаванию 8-17 лет» также будут продолжены на базе бассейна «Салют». Если воспитанники не смогут посещать эту спортплощадку, абонемент можно заморозить или вернуть.