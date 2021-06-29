Восстановить водоснабжение в Кирово-Чепецке планируют к вечеру 29 июня

В Кирово-Чепецке устраняют последствия крупной коммунальной аварии, в результате которой жители города остались без холодной воды.

Прорыв на магистральном трубопроводе произошел утром 29 июня. В связи с ЧП во всех домах города была отключена холодная вода. В детских садах города родителей предупредили о том, что воды не будет до конца дня, и попросили по возможности постараться забрать детей пораньше.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, на данный момент место утечки установлено. Идут аварийно-восстановительные работы. На место происшествия выехала бригада МУП «Водоканал», а также глава минЖКХ области Андрей Балдыков.

Для жителей Чепецка организован подвоз воды. Водоснабжение планируют восстановить к 22 часам 29 июня.