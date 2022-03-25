Война с фейками: «Как выглядят рубли»

Вместе с войнасфейками.рф разоблачаем новые фикции, появившиеся в последние дни в социальных сетях.

Премьер-министр Словении заявил, что европейские страны не будут платить за поставки российского газа рублями. «Я не думаю, что кто-нибудь в Европе действительно знает, как выглядят рубли», — предположил он.

На самом деле несколько европейских стран уже согласились на новые условия оплаты. В Болгарии заявили, что у них есть финансовый контрагент, который сможет выполнить операцию в рублях, так что апрельским поставкам ничего не угрожает.

Молдавия уже в марте частично платила рублями. «По действующим условиям договора у нас есть три варианта оплаты потребленного природного газа: евро, доллар и российский рубль. С 1 мая у нас будет только два варианта: российские рубли и евро. Такой пункт есть в договоре», — отметил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

В Армении же считают, что фиксирование цены на газ в рублях было бы большим успехом.

Еще один фейк связан якобы с болезнью Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом пишут украинские телеграм-каналы со ссылкой на издание «Агентство» и немецкую DW.

В действительности же Министр обороны сегодня присутствовал на совещании Совета безопасности. Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о ходе спецоперации на территории Украины.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что «Министр обороны Сергей Шойгу сейчас не имеет времени для медийной активности, так как у него много забот, связанных со специальной военной операцией России на Украине». Комментируя информацию интернет-издания «Агентство» о том, что у Шойгу якобы «проблемы со здоровьем», Песков сказал: «Не нужно слушать издание «Агентство», обращайтесь в Министерство обороны».

Напомним, что главным редактором «Агентства» является признанный иностранным агентом Роман Баданин, получающий стипендию в Стенфордском университете.