ВОЗ: новый опасный штамм ковида можно обнаружить обычным ПЦР

Новый штамм коронавируса был обнаружен на днях у пациентов в ЮАР, затем Ботсване, Израиле, Гонконге и Бельгии.

Один из широко используемых ПЦР-тестов способен обнаружить новый штамм коронавируса Омикрон, сообщила Всемирная организация здравоохранения. При проверке им человека выпадает один из трех целевых генов (S), что может служить маркером для обнаружения. Это подтвердили несколько лабораторий.

Омикрон имеет большое количество мутаций – 32, что вызывает у вирусологов серьёзную обеспокоенность. Некоторые указывают на высокую трансмиссивность и потенциальную устойчивость штамма к вакцинам, больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19, включая ныне лидирующую в мире Дельту. Название присвоено по 15-й букве греческого алфавита.

За минувшие сутки вакцинацию от коронавируса прошли 7 031 житель Кировской области, всего вакцинированы около 530 тысяч. Всего в России прививку получили 60795702 человек.