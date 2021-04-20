Возбуждено уголовное дело против бывшего главы Унинского района

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Унинского района. Он подозревается в присвоении денежных средств.

Как считает следствие, в 2019 году подозреваемый, возглавляя на тот момент район, присвоил свыше 370 тысяч рублей. Они были получены от продажи лома черного металла списанного муниципального имущества.

Мужчина не оприходовал деньги в бюджет муниципального образования, распорядившись ими по своему усмотрению. Тем самым району был причинён ущерб в крупном размере.

Расследование уголовного дела продолжается.

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