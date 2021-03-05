«Воздушная скорая» спасла жизнь двухмесячной кировчанке

Инцидент произошел в феврале 2021 года. В Вятскополянскую районную больницу обратились родители двухмесячной девочки.

По их словам, у дочки было сильно вздутие живота, она часто срыгивала. После осмотра педиатра и рентгена врачи ЦРБ решили проконсультироваться с коллегами из Кирова.

Главный детский хирург области Виталий Лапшин принял решение об эвакуации девочки в Киров. На вертолете санавиации ребенка доставили в реанимацию. Малышке диагностировали низкую проходимость кишечника и сразу же провели операцию, чтобы спасти ребенка.

В настоящее время жизни девочки ничто не угрожает, однако ближайшие полгода она проведет под наблюдением медиков. Сейчас малышка восстанавливается после вмешательства, и в будущем ей будет проведена реконструктивная операция на кишечнике.

Как уточнили в областном минздраве, всего с начала года «воздушная скорая» эвакуировала четверых детей. Один из них — трехлетний малыш из Кировской области, получивший сильный ожог кипятком.

Санавиация буквально помогает спасти жизнь маленьким пациентам. Если оказать помощь в течение «золотого часа», последствия травмы или заболевания можно свести к минимуму, отметил первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов.