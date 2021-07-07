Возле Котельнича нашли новые кости древних ящеров

Сегодня стало известно об очередной находке, которая в ближайшее время отправиться в лабораторию музея.

На Сокольей горе в Котельничском районе жаркая пора — летом палеонтологи занимаются раскопками парейазавров. После того как сойдет большая вода, на берег Вятки в Котельничском районе выезжает научная экспедиция.

Вода обнажает остатки окаменелостей — костей древних рептилий много лет назад населявших нашу планету. Они хорошо сохранились в глиняных почвах неподалеку от Сокольей горы. Поэтому сотрудники музея проявив внимательность легко находят новые кости.

С начала поискового сезона уже нашли несколько костей и челюсти и фрагмент черепа древних рептилий.

Очередную находку сделал научный сотрудник музея Илья Шумов. Он сфотографировал и выложил сегодня утром развал скелета парейазавра.

Все найденные этим летом останки достанут из земли и отправят в лабораторию Вятского палеонтологического музея. Там их освободят от остатков почвы и подготовят для экспозиции.

Фото: Вятский палеонтологический музей