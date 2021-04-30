В Омутнинском районе около деревни Шумайлово возможно подтопление части автодороги Киров — Пермь.
Об этом сообщает областной Гидрометцентр.
По его данным, 30 апреля продолжается подъем уровня воды на Великой, Вятке, Кобре,низовьях Камы и Моломы. Подъем составляет от 3 до 28 см за сутки.
При дальнейшем повышении уровня воды продолжится подтопление в прибрежной части Кирова и в Юрьянском районе.
На остальных реках области отмечается спад уровня.
Как мы сообщали ранее, пик паводка в регионе придётся на майские праздники.