В Омутнинском районе около деревни Шумайлово возможно подтопление части автодороги Киров — Пермь.

Об этом сообщает областной Гидрометцентр.

По его данным, 30 апреля продолжается подъем уровня воды на Великой, Вятке, Кобре,низовьях Камы и Моломы. Подъем составляет от 3 до 28 см за сутки.

При дальнейшем повышении уровня воды продолжится подтопление в прибрежной части Кирова и в Юрьянском районе.

На остальных реках области отмечается спад уровня.

Как мы сообщали ранее, пик паводка в регионе придётся на майские праздники.