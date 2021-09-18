Впервые на выборы — как просто избиратель

Светлана Мамаева, директор Песковского дома культуры Омутнинского района впервые участвует в выборах как просто избиратель. Много лет Светлана Николаевна работала председателем участковой избирательной комиссии и знает избирательный процесс, изнутри. На участке, который она возглавляла, активность избирателей всегда была высокой.
Жители шутили — «берём пример с председателя».
– Мы всегда голосуем всей семьёй: я, мой муж, дети и мама, — говорит Светлана Мамаева. — Сейчас моей маме 83 года, и она пригласила комиссию на дом.
По мнению Светланы Николаевны, нынешнее трёхдневное голосование увеличивает шансы на то, что каждый голос будет услышан.
— И, конечно, «плюс» такого формата — повышение избирательной активности, люди могут выбрать, когда им удобнее прийти на избирательный участок. Не нужно, например, тратить на это выходной или, если кто-то работает по графику, отпрашиваться с работы.