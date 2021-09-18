Впервые на выборы — как просто избиратель

Светлана Мамаева, директор Песковского дома культуры Омутнинского района впервые участвует в выборах как просто избиратель. Много лет Светлана Николаевна работала председателем участковой избирательной комиссии и знает избирательный процесс, изнутри. На участке, который она возглавляла, активность избирателей всегда была высокой.

Жители шутили — «берём пример с председателя».

– Мы всегда голосуем всей семьёй: я, мой муж, дети и мама, — говорит Светлана Мамаева. — Сейчас моей маме 83 года, и она пригласила комиссию на дом.

По мнению Светланы Николаевны, нынешнее трёхдневное голосование увеличивает шансы на то, что каждый голос будет услышан.