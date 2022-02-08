Врач больницы скорой помощи в Кирове: «За смену принимаем больше 100 пациентов»

В Кировской области сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19. За последние сутки выявлено почти 1,7 тысячи новых случаев заражения, а число одновременно болеющих коронавирусом превысило 40 тысяч человек.

В борьбе с инфекцией задействованы все имеющиеся ресурсы первичного звена здравоохранения. В медучреждениях проведен ряд преобразований, направленных на сдерживание распространения инфекции.

Так, в Больнице скорой помощи организовано 3 отдельных входа в поликлинику: для здоровых, для пациентов с признаками ОРВИ и для пациентов с подтвержденным COVID-19. Кроме того, для приема пациентов с респираторными вирусными инфекциями организована работа врачебной амбулатории на Северной Набережной, 11.

В боксах для острозаболевших прием ведут 3 врача. Они принимают пациентов принимают в 2 смены с 8 до 20 часов. Здесь же проводятся УЗИ, ЭКГ, рентген и выдаются лекарства по медицинским показаниям.

По словам главного врача больницы Согомона Аракеляна, чтобы хоть немного уменьшить нагрузку терапевтам, прием больных также ведут заведующие и начмеды.

— В выходные также стараемся дать возможность терапевтам отдохнуть, выходим на дежурства сами, привлекаем врачей-специалистов. В сложившейся ситуации важно поддерживать друг друга, – рассказал Согомон Аракелян.

Одним из «узких» специалистов, пришедших на помощь коллегам, стала врач-отоларинголог Ирина Кривонос. После обучения она приступила к приему пациентов с коронавирусом в амбулатории бывшей «северной» больницы.

Врач отмечает, что число больных выросло в разы.

– Если раньше на прием за смену проходило в среднем 30 человек, то сейчас приходится принимать более 100 пациентов. Приходят и пациенты моего профиля. На днях оперативно скорректировала лечение пациента с коронавирусом и сопутствующей лор-патологией, – рассказала медик.

Врач-терапевт Екатерина Бердникова застала первую волну коронавируса студенткой. Тогда она помогала опытным медикам, осуществляя аудиоконтроль пациентов.

Сейчас Екатерина работает самостоятельно. Все успевать сложно, даже если стараешься изо всех сил – заболевших слишком много. Болеют и врачи.

— Я выхожу на работу в две смены, потому что поток больных растет с каждым днем. Много сотрудников болеет, сейчас у меня заболела медсестра, а пациенты идут без остановки, — делится врач.

Вызовы на дом обслуживают 2 дежурных врача. На каждого приходится в среднем по 40 визитов в день.

— Это работа действительно на пределе, мы выкладываемся полностью. С благодарностью могу сказать о наших заведующих, которые всегда рядом, встают на приемы, идут в амбулаторию для пациентов с COVID-19, — говорит Екатерина.

Пациенты с пониманием относятся к сложившейся ситуации. Конечно, бывает и недовольство, но врачи стараются не концентрироваться на негативе.