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Врач рассказала, как коронавирус влияет на психику

Маргарита Барамзина Новости, Выбор редакции, Лучшее, Общество

Как коронавирусная инфекция отражается на ментальном здоровье переболевших (и не только) людей, рассказала медицинский коуч Ольга Бакшутова.

Ковидные страхи

От ковида страдают не только легкие, но и весь организм: сердце, мозг, нервы, психика… В этом и есть главное отличие новой коронавирусной инфекции от обычной ОРВИ, с которой ее так часто сравнивают.

Одно из главных негативных последствий коронавируса – депрессия. И после победы над вирусом бывшим пациентам приходится долго работать над восстановлением психического равновесия.

Пандемия не оставила равнодушным никого. Ковидные страхи и беспокойства затронули даже абсолютно здоровых людей.

Одни бросились запасаться гречкой и туалетной бумагой, другие ударились в антимасочные настроения. Но отрицание – тоже ответ на стресс.

Депрессия от коронавируса

По данным осеннего исследования, опубликованного в США, перед пандемией признаки депрессии были отмечены у 8,5% опрошенных. С марта по апрель число респондентов с признаками депрессии увеличилось почти до 28%. Еще у 25% были зафиксированы легкие симптомы этого заболевания. Любопытно, что среди состоятельных людей тех, к кого есть признаки депрессии, было в два раза меньше.

Основными факторами коронавирусного стресса были названы потеря работы, финансовые проблемы и смерть близких.
Еще одно исследование, проведенное Центром по контролю и профилактике заболеваний США, показало, что более 40% респондентов отметили у себя ухудшение психического состояния. Чуть более 30% имели симптомы депрессивного расстройства, а 13% начали употреблять спиртные напитки и психоактивные вещества.

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Маргарита Барамзина