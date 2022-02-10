Врач скорой помощи в Кирове: «Работы так много, что бригады почти не заезжают на станцию»

Уровень заболеваемости коронавирусом в Кировской области все растет. На 10 февраля в регионе выявлено 1972 новых случая COVID-19, а число одновременно болеющих жителей составляет 42729 человек.

В непростой эпидемиологической ситуации колоссальная нагрузка легла на скорую помощь. Ежедневно диспетчеры принимают 4-5 тысяч вызовов, а бригады выполняют до 2,6 тысячи выездов.

Старший врач подстанции №1 Александр Ильин, курирующий работу выездных бригад, рассказал, что за последние дни нагрузка возросла в 3-4 раза. По словам медика, большая часть вызовов поступает от пациентов с высокой температурой и пневмониями. Есть звонки и от больных ковидом. Далеко не все они требуют экстренной помощи.

— К сожалению, из-за пандемии люди напуганы, поэтому очень часто они переоценивают тяжесть своего состояния и звонят в нашу диспетчерскую по номеру 103. Вызовов так много, что бригады практически не заезжают на станцию. Большая часть вызовов идет в неотложной форме. Если поступает экстренный вызов, приходится перебивать неотложный, и направлять машину к пациенту, который не может ждать.

Также врач отмечает, что с ростом заболеваемости пациенты и их родственники стали более агрессивны по отношению к медикам. Ждать бригаду приходится долго, и ожидание вызывает острую реакцию у людей.

Александр Ильин подчеркивает: надо понимать, что скорая оказывает экстренную помощь в случаях, когда есть угроза для жизни. Это, в частности, вызовы на потерю сознания, автодорожные травмы, болезни сердца, нарушения дыхания. Повышенная температура и респираторные жалобы не относятся к жизнеугрожающим ситуациям. Вызовы, которые не требуют экстренного вмешательства, перенаправляются в отделения неотложной помощи при поликлиниках.

Сотрудники скорой помощи делают все возможное, чтобы оказать помощь всем обратившимся.

— Медики берут дополнительные смены, потому что их коллеги болеют. Иногда работаем сутки через сутки. Тяжело, но мы справляемся. Пока справляемся. Поддерживает семья. Моя супруга тоже работает в медицине, поэтому все прекрасно понимает, – говорит Александр Ильин.

Ранее врач кировской больницы скорой помощи рассказала, что за смену на прием приходит больше ста пациентов.