Врачи общей практики. На страже здоровья кировчан

19 мая в России в мире 10-й раз отметили День семейного врача. Предложение об учреждении данного праздника было выдвинуто и единогласно принято в мае 2011 года на заседании Всемирной организации врачей общей практики. С тех пор этот день во всем мире посвящен роли семейных врачей в системе здравоохранения и их вкладу в сохранение здоровья населения.

…Специальность «врач общей практики» ведет свою историю от земских медиков XIX века. Вдали от столиц, на селе, они были и хирургами, и педиатрами, и инфекционистами, и акушерами. Работать приходилось в суровых условиях, но, несмотря на это, профессия набирала популярность…

Сегодня семейные врачи решают 80 процентов проблем со здоровьем своих пациентов, снимая непрофильную нагрузку с узких специалистов. Это медики высокой квалификации, обладающие не только терапевтическими знаниями, но и навыками работы в смежных специальностях. В их задачи входит профилактика, диагностика и лечение многих заболеваний, а не только простуд, как думают многие.

В Кировской области служба общей врачебной практики начала развитие в 2005 году. В настоящее время в регионе трудятся 175 врачей общей практики. На их участках обслуживается практически 25 процентов населения. По словам министра здравоохранения области Андрея Черняева, именно специалисты «первого контакта» стоят на страже здоровья населения и именно к ним пациенты обращаются за помощью в первую очередь.

На сегодня в районах области и в областном центре функционируют 7 офисов ВОП на базе быстровозводимых модулей. Все они оснащены портативным оборудованием и персональными компьютерами. В офисах ВОП жители могут сдать анализы, проконсультироваться со специалистами, получить рецепт на льготные лекарства и направления на госпитализацию, а также пройти скрининги по возрастным заболеваниям. И коэффициент удовлетворенности пациентов условиями и качеством оказываемой медицинской помощи в новых офисах составляет более 90%.

Первый зампред правительства области Дмитрий Курдюмов: – Офисная модель ВОП позволяет обеспечить доступность медицинской помощи на селе для детей и взрослых, повысить удовлетворенность помощью в микрорайонах города. Внедрение и развитие информационных технологий в практике врачей общей практики позволило совершенствовать наблюдение и планирование работы с диспансерными группами пациентов, развивать систему льготного лекарственного обеспечения, активизировать скрининг и комплексное ведение пациентов старших возрастных групп. Данная работа будет продолжена.

Медицинская помощь становится доступнее

Одна из целей службы общей врачебной практики – повышение доступности первичной медико-санитарной помощи населению в частности – жителям малочисленных и удаленных населенных пунктов. За последние годы в этом направлении было сделано многое. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году в 11 населенных пунктах области появились новые ФАПы. С начала прошлого года в полном объеме начал работать ФАП в поселке Ключи Кирово-Чепецкого района. Он появился взамен старого ФАПа, располагавшегося в библиотеке, и помощь здесь могут получить все местные жители с рождения до преклонного возраста. Довольны и медработники – условия для работы стали намного комфортнее.

В 2021 году новый ФАП открылся в деревне Рыбная Ватага Кильмезского района. Медицинскую помощь в нем уже получают более 500 человек, в том числе – жители соседнего поселка. До конца года в Кильмезском районе запланировано строительство еще одного ФАПа в деревне Надежда, а в 2023 году в райцентре появится новая поликлиника.

Выстояли в пандемию

В период пандемии врачи общей практики вместе с инфекционистами работали на передовой борьбы с коронавирусом. Рабочий день ВОПов порой длился по 14 часов, а количество вызовов к пациентам достигало 45 за смену. Однако выстоять удалось – благодаря совместной работе медиков всех уровней и начавшейся массовой вакцинации количество вновь выявленных заболевших неуклонно снижается.

— Моя работа мне нравится, да и в силу возраста я не устаю, когда выезжаю по вызовам. Думаю, когда закончу учебу и получу специализацию, останусь работать здесь же, коллектив отличный, — говорит ординатор поликлиники №5 Кирилл Войтко, будущий врач общей практики. Ирина Морозова, главный врач КОГБУЗ «Кировская городская больница № 2»: — В последние 1,5 года мы все работали в пандемию коронавируса. И ту нагрузку, которую выдержала система здравоохранения в это время, нельзя сравнить ни с чем. Нагрузка на врачей первичного звена, в том числе на врачей общей практики была громадная, и это признают все. Полтора года мы не работали – воевали, это была линия фронта. И мы выстояли. Закупалось новое оборудование – мониторы в реанимацию, аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты… Было в разы увеличено число коек и принимаемых пациентов. Система была заточена в первую очередь на оказание помощи пациентам с коронавирусом. Но пандемия закончится, а в «мирное» время наша больница специализируется на оказании помощи пациентам с заболеваниями органов дыхания, и это оборудование в любом случае будет по нашему профилю. Одновременно продолжалась реализация нацпроектов, и программы, которые были заявлены по сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям, исполнялись, несмотря на пандемию.

Приходят новые кадры

Такие увлеченные специалисты, как Кирилл, не редкость – работа по расширению кадрового потенциала ведется в кировском здравоохранении весьма успешно как в областном центре, так и в районах области.

Только в 2020 году на работу в Кировский клинико-диагностический центр пришли 66 человек: 29 врачей и 37 средних медицинских работников. Появляются новые врачи и на селе. Так, за год только в Советскую ЦРБ были приняты 18 молодых специалистов. Это анестезиологи-реаниматологи, рентгенолог, психиатр, врачи УЗИ-диагностики, а также крайне востребованные кардиолог, стоматолог и хирурги. Среди новичков – 5 терапевтов и врачей общей практики.

Еще 10 медиков пришли работать в Омутнинскую ЦРБ. Как отмечает одна из новичков, акушер-гинеколог из Махачкалы Хадижат Омарова, она решилась на переезд благодаря возможности профессиональной самореализации.

– Главное условие, которое я высказала при трудоустройстве, – это возможность работы не только в амбулаторной службе, но и в стационаре. У меня есть перспективы профессионального роста, — отмечает врач.

По словам Дмитрия Курдюмова, работа по привлечению специалистов ведется во всех районах области в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Кировской области квалифицированными кадрами» нацпроекта «Здравоохранение». Она также включает в себя мероприятия по непрерывному обучению медицинских работников.

– Решение кадрового вопроса в сфере здравоохранения находится на контроле в правительстве области и министерстве здравоохранения. Очень важно, чтобы начинающий медицинский работник имел достойную заработную плату, комфортные условия труда, работал на новом современном оборудовании. И эти условия в полной мере выполняются как в медицинских учреждениях города Кирова, так и районов области, — подчеркнул первый зампред правительства.

Медикам – служебное жилье

Закрепить специалистов на селе помогают программы по обеспечению медработников жильем, а также стимулирующие выплаты. В настоящее время в Кировской области действует федеральная программа «Земский доктор», направленная на привлечение квалифицированных врачей в учреждения здравоохранения малых городов и сельской местности. По ней специалисты могут получить выплату до 1,5 миллионов рублей.

Модернизация первичного звена

Одним из приоритетных направлений работы остается модернизация первичного звена здравоохранения, предусматривающая комплексное развитие отрасли. В конце прошлого года после получения оценки экспертов рабочей группы Правительства РФ она была утверждена губернатором Кировской области Игорем Васильевым.

– Целью программы является обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек, – подчеркнул губернатор Кировской области Игорь Васильев. – Она будет реализована при тесном взаимодействии министерства здравоохранения региона с профильными ведомствами: министерством экономического развития и поддержки предпринимательства, министерствами финансов, образования, социального развития, транспорта, строительства, сельского хозяйства и предпринимательства, информационных технологий и связи, а также Территориальным фондом обязательного медицинского страхования и Кировским государственным медицинским университетом, — сказал глава региона.

В программу модернизации первичного звена здравоохранения вошли все 37 центральных районных больниц, а также 4 учреждения города Кирова. Из областного и федерального бюджетов выделено более 6 миллиардов рублей, на которые до 2025 года будет:

построено 213 новых объектов здравоохранения, 208 из которых – на замену действующим ФАПам, амбулаториям и поликлиникам.

проведен капитальный ремонт 92 поликлиник, ФАПов и амбулаторий.

поставлено 1600 единиц современного оборудования.

Одной из важнейших составляющих модернизации является укрепление автопарка. Для улучшения доступности медицинской помощи населению будет приобретено 355 автомобилей, 75 из которых – в текущем году. Также будет разработана сеть маршрутов общественного транспорта, приближенных к медицинским организациям, а дороги к медучреждениям станут приоритетными в очереди на ремонт.

В 2021 году в Кировской области запланировано строительство 4 новых объектов: фельдшерского пункта в Советском районе, ФАПов в Нолинском и Слободском районе и офиса врача общей практики в поселке Опарино.