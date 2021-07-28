Врачи предлагают разработать новый стандарт первичной медпомощи

На площадке «Единой России» проходят обсуждения развития первичного звена здравоохранения.

Сегодня на площадке «Единой России» проходит обсуждение с экспертами и общественниками предложений в народную программу по повышению доступности здравоохранения. Речь идет о новых стандартах первичной медицинской помощи.

Так, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко обратил внимание на то, что требуется система переподготовки кадров и их непрерывного образования, а также изменение принципов финансирования системы ОМС. Все процессы должны выстраиваться вокруг человека, предоставляя ему «эффективное и комфортное» лечение.

Денис Проценко подчеркнул, что внедрение нового стандарта должно проходить одновременно с повсеместным применением современных IT-технологий.

— В XXI веке без цифровых решений, без понятных, прозрачных медицинских информационных систем, связывающих все — от ФАПа до федеральных центров, невозможно совершенствование самой системы, — сказал он. — Речь идет не только об электронных медицинских картах или платформах для оценки лучевых методов диагностики, а гораздо дальше: о создании клинических путей с особенностями своих регионов, виртуальных помощников, системы помощи при принятии решения – все это должно быть внутри системы едино, – подчеркнул он.

Участники встречи едины во мнении: качественная медпомощь не должна зависеть от места проживания или достатка граждан. В любом населенном пункте, в любой деревне человек должен получать полноценное и адекватное лечение.

Сергей Одношивкин, главный врач кировской Станции скорой медицинской помощи, высказался в поддержку предложений, прозвучавших в ходе обсуждений:

— За годы работы в здравоохранении я не раз убедился в том, что качество медицинского обслуживания непосредственно влияет на качество жизни людей. В последнее время на государственном уровне принят ряд очень важных инициатив, направленных на улучшение медицинского обслуживания. Изменения видят не только в столицах, но и в регионах.

В Кировской области на принципиально новый уровень выведена работа скорой помощи — в ней объединена вся профильная инфраструктура, создана единая диспетчерская служба, налажена четкая работа бригад. Серьезно обновлён автопарк, машины скорой помощи оснащены уникальным оборудованием.

Вместе с тем ещё многое нужно изменить. Необходимо добиться решения нескольких ключевых проблем — в кадровом обеспечении больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. Для этого нужна эффективная программа привлечения молодых врачей и среднего медперсонала в сельские учреждения. Кроме того, важный вопрос — оснащение поликлиник и ФАПов, особенно в нашем регионе, где в период паводка некоторые территории оказываются на длительное время отрезанными от автомобильного сообщения.

Нужно, чтоб в наших фельдшерско-акушерских пунктах был достаточный уровень оборудования, тогда большей части пациентов можно будет оказывать помощь непосредственно на месте, не прибегая к помощи санавиации и не затрачивая на ожидание драгоценное время. Этим вопросам нужно уделять максимум внимания.