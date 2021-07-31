Врачи спасли 10-летнюю кировчанку с ожогами тела более 40%

Кира гуляла с ребятами и внезапно упала в яму с горячей водой.

Один из них помог девочке выбраться, а ее братик побежал за взрослыми. Кипятка в яме было так много, что девочка, по ее словам, даже не смогла достать до дна.

Пострадавшую отвезли в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Врачи-комбустиологи (лечащие ожоговые болезни) вынесли диагноз — ожог II — III степени. Поражено около 41% поверхности тела — туловище, руки и ноги. При этом, такое поражение, учитывая возраст пациентки, могут угрожать жизни.

Девочке сразу же провели инфузионную терапию (в кровь вводятся необходимые растворы, восстанавливающие объем и состав внеклеточной и внутриклеточной жидкостей).

– Киру поместили на флюидизирующую кровать, которая создает наиболее идеальные условия для лечения обширных ожогов. Специализированное биологическое покрытие помогает заживить большинство ран самостоятельно, без хирургического вмешательства и использования влажно-высыхающих повязок. Применение этого покрытия позволяет сократить количество травматичных перевязок, соответственно снизить кровопотерю и количество наркозов, а также снизить болевой синдром, — сказал главный комбустиолог Кировской области Игорь Пепеляев.

В итоге операцию юной пациентке пришлось сделать только на стопе. Для пересадки была взята кожа девочки с бедра. Все закончилось благополучно. Киру выписали, она поправляется и будет амбулаторно проходить лечение. Всего в стационаре она провела 46 дней.

По информации областной пресс-службы, в кировском Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии в течение года получают экстренную медпомощь более 17 тысяч человек.