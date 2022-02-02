Все, что нужно знать о криптовалюте

Рынок по созданию криптовалют и реализации биткоинов еще не легализован в России. Но это направление активно развивается.

Что понимается под криптовалютой?

Криптовалютой называют электронные деньги. Они хранятся в электронном кошельке, а пользоваться ими можно только в цифровом пространстве. Крипта не зависит от других валют и цен. Ее добыча производится с помощью использования мощностей компьютерного оборудования — это называется майнингом. Чтобы майнить, потребуется мощное и достаточно дорогое оборудование.

Электронные деньги можно преобразовать в настоящие с помощью специальных средств обмена (например, QIWI)

Виды криптовалют

На сегодняшний день существует огромное количество разновидностей криптовалют: альткоины (среди них стейблкоины), токены (включая DeFi-токены), самая известная из них – биткоин.

Создать свою криптовалюту может любой человек, увлекающийся технологиями. После создания новой электронной валюты, она выводится на биржи для продажи другим пользователям.

Что можно сделать с криптовалютой?

Как правило, криптовалюты покупаются пользователями для заработка на росте ее стоимости. Специалисты утверждают, что хоть такой способ заработка весьма ненадежен, но очень прибылен. Многие страны уже активно вводят крипту, как средство платежа за различные услуги или товары. Пока что в России практически ничего не продается за данный вид валюты.

Где можно приобрести криптовалюту?

Криптовалюта приобретается на специальных биржах, которые называются криптобиржами. Выбирая биржу, стоит изучить рейтинг криптобирж на авторитетных ресурсах, а также прочесть отзывы в сети о выбранных биржах. К популярным биржам относится: Binance, Kraken, AAX и другие. Отзывы о AAX https://aax-otzyvy.com/, как и о всех крупных биржах легко найти в интернете. На сегодняшний день функционирует более сотни бирж.

Но существуют некоторые риски. Биржи могут прекратить свою работу из-за недобросовестных создателей или их могут заблокировать правоохранительные органы. В любом случае вы можете лишиться своей «добычи».

Можно ли купить видеокарту и майнить криптовалюту?

Добывать криптовалюту может любой желающий. Однако сейчас все больше майнят с помощью ферм, вытесняя с рынка обычных пользователей.

Законно ли майнить и покупать криптовалюту?

В России майнинг пока не регулируется законодательно. Нет ни разрешения, ни запрета на данный вид деятельности. Со стороны налогообложения добыча электронной валюты может рассматриваться как предпринимательская деятельность.