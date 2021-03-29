Лариса Копысова: все дети старше 3 лет будут обеспечены местами в детских садах

Об этом сообщила заместитель главы горадминистрации Лариса Копысова во время депутатского часа. Во время своего доклада она подвела итоги предварительного комплектования детских садов в 2021 году и рассказала, сколько детей смогут пойти в садик.

В настоящее время в Кирове работают 146 детских садов (а включая вторые корпуса – 155). Их посещают 31866 детей. Выдача путевок следующему поколению юных кировчан начнется в апреле.

Как отметила Лариса Копысова, в 2021 году на получение места в дошкольных группах (от 3 лет) претендуют 7082 человека. При этом в первые классы в этом году пойдет 7131 дошкольник.

— Эта цифра актуальна на сегодняшний день, процесс эмиграции никто не отменял, — подчеркнула она.

В этом году путевки получат 1065 детей 2017 года рождения, которые не ходили в садик, потому что им предложили вариант не по месту жительства. Местами будут обеспечены и все дети, родившиеся в 2018 году.

— У нас достаточно мест (для них), — отметила Лариса Копысова.

Также путевки получат дети 2019 года рождения, чьи родители имеют официальные льготы. Они будут обеспечены местами в группах раннего возраста.

— По итогам предварительного комплектования мы полагаем, что в 2021 году все дети 3 лет и старше будут на 100 процентов обеспечены местами, — заявила замглавы администрации.

И еще

На места для детей до 3 лет в Кирове претендует 3281 ребенок. Для детей до 1,5 лет в муниципальных учреждениях города мест пока не предусмотрено.

Ранее мы писали, что в Кирове на ДСК построят детский сад.