«Все прошло спокойно». Митингующие кировчане разошлись по домам

В Кирове завершилась протестная акция в защиту Алексея Навального. Как сообщает телеграм-канал «Кировская правда», в митинге приняли участие около 300 человек. Около половины собравшихся – молодежь и подростки. Стоит отметить, что многие из них пришли на площадь, что называется, «за компанию».

По информации федеральных СМИ, в городах-миллионниках возрастной состав митингующих был немного другим – на улицы вышли в основном жители 36-55 лет.

«Точками сбора» в Кирове стали площадка у горадминистрации и Театральная площадь. Митингующие не выступали с речами, не использовали усилительную аппаратуру и лишь периодически скандировали «Отпускай!».

По словам сотрудников полиции, да и самих участников акции, все прошло спокойно. Несмотря на то, что митинг был несанкционированным, задержаний и столкновений с сотрудниками правоохранительных органов не было. Полиция не применяла оружие, но предупреждала собравшихся о незаконности массовой акции. К 15 часам все протестующие покинули улицы.

Ранее кировские общественники призвали горожан не принимать участия в несогласованных мероприятиях.