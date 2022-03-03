Все системы жизнеобеспечения в Кировской области работают в штатном режиме

Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев на совещании с главами районов и муниципальных образований области.

Глава региона подчеркнул, что областное правительство держит под постоянным контролем социальную сферу. Благодаря этому граждане могут чувствовать себя защищенными. Но не делась никуда и традиционная весенняя повестка – грядущий паводок и пожароопасный сезон.

— Прошу обратить внимание на подготовку к предстоящим полевым работам, к пожароопасному периоду и к паводку, детально прорабатывать каждый возникающий вопрос, чётко рассчитать силы и средства, которыми располагают профильные службы, – сказал Игорь Васильев.

Губернатор поручил руководителям муниципальных образований оперативно реагировать на обращения граждан и своевременно решать возникающие проблемы. Обо всех трудностях глава региона попросил докладывать ему лично.

— Задача органов местного самоуправления – качественно и в срок выполнять возложенные на них обязанности, — подчеркнул Игорь Васильев.

Ранее на заседании межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики региона руководители органов исполнительной власти отчитались о ситуации в своих сферах деятельности.