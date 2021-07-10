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Всероссийского фестиваля «Гринландия» в Кирове в этом году не будет

Елена Дмитриева Выбор редакции, Культура, Лучшее, Новости

Будет ли «Гринландия» в 2021 году в Кирове? Этот вопрос часто задают нашей редакции: по телефону, электронной почте, в соцсетях и при личных контактах. «Кировская правда» узнала ответ на него.

Многие ресурсы в сети сообщили, что всероссийский фестиваль «Гринландия» пройдет в этом году с 15 по 18 июля. Это не так. Организаторы утверждают, что любимое многими мероприятие в этом году не состоится.

Всероссийского фестиваля "Гринландия" в Кирове в этом году не будет

Ранее мы сообщали, что в Кирово-Чепецке до 11 июля проходит всероссийский фестиваль лозоплетения. В творческом конкурсе принимают участие лучшие мастера со всей страны.

Фото из открытых источников

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Елена Дмитриева