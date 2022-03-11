Вслед за Facebook в России собираются закрыть доступ к Instagram

Судьба мессенджеров, принадлежащих той же компании Марка Цукерберга, пока не обсуждалась.

Как следует из сообщений в соцсетях и СМИ, Генпрокуратура РФ уже удалила аккаунт не только в ранее заблокированном Фейсбуке, но и Инстаграме. Поводом стало якобы заявленное изменение компании Meta, владеющей названными соцсетями и некоторыми мессенджерами. А именно, отказ от блокирования в них пожеланий смерти российским солдатам, президентам России и Белоруссии в связи с событиями на Украине.

Генпрокуратура РФ направила запрос в Meta с требованием подтвердить или опровергнуть такую информацию. Компания частично подтвердила её, пояснив, что речь идет только о военных и военной операции, а не о жителях России в целом. Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram, посчитав такую политику разжиганием ненависти по национальному признаку. А также заявление в суд о признании Meta экстремистской организацией.

Вопреки ранее высказанным опасениям, популярный WhatsApp блокировать «автоматом» пока не собираются, поскольку это средство коммуникации, а не размещения, пояснили РИА Новости в правоохранительных органах.

Напомним, сегодня о закрытии своей страницы в Фейсбуке заявил губернатор Кировской области Игорь Васильев.