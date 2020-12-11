Вслед за морозами в Киров придёт потепление

Прогноз погоды на пятницу и выходные дни.

В эти декабрьские выходные кировчане почувствуют всю прелесть наступающей зимы. Синоптики обещают мороз и солнце.

В пятницу, 10 декабря, ударят настоящие зимние холода. Ночью ожидается до -20 градусов, днём чуть теплее – «всего» -15.

Ещё холоднее будет в ночь на субботу. Синоптики обещают 12-17 градусов, но местами столбик термометра будет опускаться до -22. Днём 11 декабря ожидается до -13 градусов.

Воскресенье, 12 декабря, принесёт небольшое потепление. По области будет -14 -19 градусов ночью и -12 -7 днём.

Ранее мы сообщали прогнозы синоптиков о том, что ждёт жителей региона в главную ночь года.