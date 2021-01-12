Как показывает практика, в эксплуатации любого оборудования, в том числе и холодильного, мелочей не бывает. И незначительных элементов – тоже. Холодильные контуры и климат-оборудование – сложнейшие агрегаты, которые требуют использования качественных расходников и смазывающих материалов. Например таких, как представлены в этом онлайн-магазине. Компания Геофрост работает для того, чтобы вам было удобно и легко купить вставки фильтров для холодильных машин в Москве.

Зачем нужен фильтр на холодильной установке – наверняка хорошо известно всем специалистам в данной отрасли. Данный элемент установки задерживает и отсеивает различные микро-частички, грязь, ржавчину и прочий мусор из смеси, которая циркулирует внутри замкнутого контура. Речь идет о смеси масла и хладагента.

Чтобы процесс отсеивания лишнего проходил максимально эффективно, внутри фильтра должна стоять вставка. Это стальной цилиндр, внутренность которого представляет собой монокулярное сито. Иногда – с абсорбирующим наполнением, чтобы удерживать конденсат от попадания внутрь. Такие вставки устанавливаются либо на жидкостную линию, либо на линию всасывания. Стоит знать, что вставки бывают разные. Отличаются они размером отсеиваемых частиц. В продаже можно найти вставки с пропускной способностью в10, 20 мкм и больше.

Производством вставок для фильтров холодильных машин занимаются самые различные мировые бренды, хорошо известные покупателям продажей компрессоров или смазочных материалов. Так, на специализированных торговых площадках можно купить вставки фильтра от компаний Битцер, Данфос, Кастел, Алко и т.д. Как правило, такие вставки фильтров имеют типичные размеры и параметры. Используются они в строго определенных точках холодильного контура. Но бывают ситуации, когда возникает необходимость покупки нестандартной вставки для фильтра. Например, большего или меньшего размера. Стоит знать, что такие элементы найти в продаже можно, но сложно. Тем не менее, обойтись без установки или замены такой вставки – невозможно. Этим будет нанесен непоправимый ущерб работающему агрегату. И ремонт обойдется куда дороже покупки нескольких вставок «про запас».

Помните, своевременная и грамотная забота о холодильной машине – шаг к длительному сроку службы оборудования и минимальных затратах на содержание машины. Не ленитесь вовремя и достаточно регулярно проводить профилактику, смазывайте нагруженные элементы, меняйте вкладки и фреоновое масло, заменяйте износившиеся элементы конструкции. Тогда кропотливого и денежного ремонта делать не придется.