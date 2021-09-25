Началось «Театральное Приволжье»

Сегодня, 25 сентября стартует региональный этап Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».

Новый общественный проект Приволжского федерального округа, который направлен на вовлечение молодёжи в театральную среду, расширение культурного кругозора молодых людей, продвижение идеологии культурного гражданина, поддержку творческих инициатив и развитие молодёжного театрального искусства, создание и продвижение активного модного культурного молодёжного сообщества.

Участвуют молодежные театральные коллективы и студии с возрастом участников от 18 до 30 лет, а также детские театральные коллективы и студии для несовершеннолетних. Организатор фестиваля Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

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