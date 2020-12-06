Всю неделю кировчанам будет доступен лучший природный антидепрессант

На рабочей неделе с 7 по 11 декабря в областном центре будет светить яркое солнце. И, по прогнозам синоптиков, обойдётся без осадков.

Солнце — лучший природный антидепрессант. Под воздействием его лучей организм человека начинает активно вырабатывать серотонин, который называют «гормон счастья». Так что кировчанам всю неделю природа будет помогать поддерживать прекрасное настроение.

С температурой тоже более или менее всё будет хорошо. Особых холодов не ожидается. Столбики термометров покажут от -8 до -11 градусов Цельсия.

Напомним, в Кировской области начинается массовая добровольная вакцинация от коронавируса. Сначала защиту от COVID-19 получат социальные и медработники, учителя и все, кто находится в контакте с большим количеством людей.

Фото: ntdtv.ru и kirovpravda.ru