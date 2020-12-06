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Всю неделю кировчанам будет доступен лучший природный антидепрессант

Елена Дмитриева Новости, Общество

На рабочей неделе с 7 по 11 декабря в областном центре будет светить яркое солнце. И, по прогнозам синоптиков, обойдётся без осадков.

Солнце — лучший природный антидепрессант. Под воздействием его лучей организм человека начинает активно вырабатывать серотонин, который называют «гормон счастья». Так что кировчанам всю неделю природа будет помогать поддерживать прекрасное настроение.

Всю неделю кировчанам будет доступен лучший природный антидепрессант

С температурой тоже более или менее всё будет хорошо. Особых холодов не ожидается. Столбики термометров покажут от -8 до -11 градусов Цельсия.

Всю неделю кировчанам будет доступен лучший природный антидепрессант

Напомним, в Кировской области начинается массовая добровольная вакцинация от коронавируса. Сначала защиту от COVID-19 получат социальные и медработники, учителя и все, кто находится в контакте с большим количеством людей.

Фото: ntdtv.ru и kirovpravda.ru

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Елена Дмитриева