Вторичка в Кирове выбилась из тренда

Аналитики рынка жилья утверждают о росте цен на новостройки и б/у, но в Кирове не всё так однозначно.

Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в крупных городах России в прошлом году подорожала в среднем на 19,4%, утверждает портал «Мир квартир». Цены росли в 70 их них, особенно в Сочи (82%) и Краснодаре (63%) из-за временного запрета на новое строительство, а также в Подмосковье (42%). Примерно на треть выросли цены в Ленинградской области, Калининграде, Курске, Улан-Удэ, Иваново и Чите. Почти на пятую часть в Москве и на четвертую – в Санкт-Петербурге.

Причиной инфляции аналитики называют не только рост цен на стройматериалы и работы в прошлом году, но также ипотеку с господдержкой на хороших условиях. Средняя цена квадратного метра жилья по всем крупным городам составила 82,7 тысяч рублей при таковой в Москве до 296 тысяч и СПб до 173,6.

Причем, в новостройках рост цен за «квадрат» еще ощутимее – примерно на треть, утверждает портал. По утверждению сервиса недвижимости ЦИАН, Киров занял седьмое место в десятке приволжских городов, квартиры в новостройках которых стоят от 10 млн рублей. Например, в доме №72 по ул. Дерендяева трехкомнатную квартиру на 15 этаже продавали за 16,5 млн рублей.

В то же время Киров вошел в число городов, где вторичка якобы даже подешевела на 17,5%, наряду с Саранском, Смоленском, Хабаровском, Ижевском, Уфой и другими.