Вторичное жилье: что проверить перед покупкой

Рынок недвижимости скрывает немало опасностей для клиентов. Здесь регулярно создаются и применяются различные мошеннические схемы. Прежде чем подписывать договор купли-продажи, стоит изучить основную информацию об объекте. Подобрать вторичные квартиры в Воронеже можно на сайте «Домклик.ру» https://voronezh.domclick.ru/pokupka/kvartiry. Также на портале представлены дома и прочие категории жилья. Важно проверять объекты недвижимости перед оформлением покупки.

Собственник

Большое значение имеет владелец квартиры и его права на распоряжение жильем. Документы на собственность необходимо проверить обязательно. Продавец должен показать бумаги потенциальному покупателю по первому требованию. В пакет обязательно входит выписка из ЕГРН. Данные можно запросить самостоятельно через сайт федерального органа. Также стоит убедиться, что владелец жилья дееспособен, имеет право продавать квартиру. Еще один нюанс – наличие письменного разрешения на сделку от других собственников при их наличии. Это могут быть супруга, дети и прочие родственники владельца.

Выписка из ЕГРН

Бумага является основным источником информации о недвижимых объектах. Из нее можно узнать много полезных характеристик жилья. К ним относятся:

Персональные данные собственников. Если квартира имеет несколько хозяев, продавец может убедиться в этом, после чего затребовать согласие на продажу от других правообладателей. Отсутствие подтверждения может стать причиной судебного разбирательства и признания сделки недействительной. Регистрация прав на квартиру. В выписке сразу можно увидеть сомнительное жилье по частой смене владельцев. Приобретать такие квартиры без участия в сделках юриста опасно. Характеристики. Самостоятельный осмотр и информация, полученная от владельца, не могут дать полной картины. Потенциальный покупатель может узнать много интересного из выписки. В ней прописан адрес квартиры, количество комнат, есть технический план. Он помогает исключить незаметное проведение перепланировки в доме. Такая процедура грозит новому владельцу штрафом и может стать причиной отказа в ипотеке. Различные обременения. Вторичные квартиры и частные дома могут находиться под арестом, в залоге и прочее. Если купить квартиру с обременениями можно лишиться своих денег и жилья.

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