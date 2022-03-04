Вячеслав Тимченко: «Мы — сильный народ. И это — наше главное достояние»

В конце февраля стало известно: Вячеслав Тимченко, представляющий Кировскую область в Совете Федерации и входящий в состав Генерального совета Партии «Единая Россия», возглавил Региональное отделение «ЕР» в Чувашской Республике. О том, что это значит для нашего региона и продолжит ли Вячеслав Степанович представлять Вятку в СовФеде, сенатор рассказал в интервью для «Кировской правды».

— Вячеслав Степанович, насколько хорошо вам знакома специфика Чувашской республики? Это новый для вас регион?

— Нет, не новый. На протяжении четырёх лет я был руководителем Приволжского межрегионального координационного совета Партии «Единая Россия». В состав округа, в том числе, входит и Чувашское Региональное отделение. Поэтому, конечно, я неоднократно бывал в Чувашии — во время выборов депутатов Государственной думы, главы республики, депутатов городов Чебоксары и Новочебоксарска. Ситуацию в местном отделении партии я знаю очень хорошо, досконально.

— Что можете сказать о задачах, которые вы планируете реализовать в Чувашии?

— Отчётно-выборная конференция, состоявшаяся недавно, привела в состав чувашского регионального партийного руководства много новых людей. Для того, чтобы систематизировать работу и придать ей импульс, поделиться своим опытом я дал согласие возглавить Чувашское Региональное отделение. Уверен, что всё получится. У меня хорошие взаимоотношения с депутатами Госсовета республики, с главой Чувашии Олегом Алексеевичем Николаевым (хотя он является членом другой политической партии, но с ним мы знакомы ещё по работе в Государственной думе).

— Ваша новая партийная должность — это и высокая оценка организации партийной работы в Кировской области?

— У каждого из партийных отделений есть свои достижения. В том числе и у Кировского. Безусловно, у нас имеются интересные решения, реализованные задачи и проекты, которыми обязательно стоит поделиться с коллегами в Чувашии.

При этом и нам есть чему поучиться у чувашских партийцев — в плане реализации проектов, поддержке местных инициатив. Считаю, что такой взаимный обмен между регионами ведёт к распространению положительного опыта.

Контакты между партийцами будут усиливаться. От Кирова недалеко до Чебоксар — каких-то три с половиной — четыре часа на машине. Дороги становятся всё лучше и лучше… А если нам удастся с коллегами из Марий Эл добиться строительства ж/д ветки от Яранска до Йошкар-Олы, то сообщение между регионами станет ещё более удобным.

— Можно ли говорить о том, что после нынешнего решения вы станете меньше бывать в Кировской области?

— Нет. Я не стану реже бывать в Кирове. И продолжу представлять регион в Совете Федерации. Повторю: до декабря 2021 года я был руководителем Межрегионального координационного совета и эта работа занимала достаточно много времени. Сейчас, сократив поле своей деятельности (ведь в ведении координационного совета — сразу 14 региональных отделений), я могу больше времени посвящать как своей родной Кировской области, где продолжаю активно участвовать в политической повестке, так и Чувашской республике.

— Кировская область для вас уже действительно родная?

— За 10 с лишним лет я сроднился с регионом. Знаю как свои пять пальцев не только город Киров, но и другие населённые пункты и муниципальные образования области.

Если говорить о сильных сторонах региона, то сказать можно о многом — о традициях, о культуре Вятской земли, о наших брендах — дымковской игрушке, братьях Васнецовых, вятском квасе, который известен на весь мир… В регионе очень много добрых и порядочных людей, которые своим трудом прославляют Кировскую область.

Также Вятка сильна своим сельскохозяйственным производством. По показателям регион занимает одно из передовых мест в Приволжском федеральном округе. А молочное животноводство входит в первую пятёрку по Российской Федерации. Очень хочется, чтобы возрождались забытые виды производства. Например, льноводство, которым регион славился. Ведь лён — это не только льняное полотно, но, например, и льняное масло.

В регионе есть и пока ещё не разведанные и не освоенные запасы нефти и газа. Это наш золотой запас, поле для развития экономики области.

У нас есть большое количество промышленных предприятий. В годы Великой Отечественной войны многие из них были перемещены сюда и не просто прижились, но и обрели новое дыхание. Вятско-полянский завод «Молот» — живая история, предприятие, выпускавшее оружие для победы над фашизмом.

— Сейчас все следят за событиями на Украине. Можете высказать свою точку зрения?

— На этот вопрос я отвечаю другим вопросом: «Если ваших братьев и сестёр будут убивать, что вы станете делать? Молча созерцать?» Нет, конечно. Вот и мы так не делаем. Украинский и российский народ — не просто братские народы, а — практически единое целое. Попытки нас противопоставить и разделить — это методы фашизма, который раздирал и натравливал друг на друга разные народы. Мириться с этим нельзя. Мы и так долго терпели унижения и оскорбления.

Лично у меня на территории Луганской и Донецкой областей есть родственники — двоюродные и троюродные сёстры, братья, дяди. Что я должен смотреть, как их убивают, как над ними глумятся? Всем крикунам, которые якобы ратуют за Украину, советую съездить в Донецк, Луганск, и лишь потом со своими лозунгами выходить на улицу. Достаточно даже просто поговорить с людьми, которые уехали оттуда от бомбёжек и убийств.

— Запад отреагировал на российскую операцию санкциями. Наша страна готова к этому?

— Новые санкции против нас всё равно были бы введены. Не за одно, так за другое. История это подтверждает. Придумали в своё время «дело Скрипалей»… Сейчас это уже почти никто не вспомнит, а санкции остались. Или дело о некоем взрыве на территории Чехии, который случился «когда-то» (хотя теперь признают, что Россия не имеет к этому отношения). Теперь вот — новые санкции…

Но мы и не через такие трудности проходили. Можно спросить у наших отцов и дедов — как отстраивали страну после гражданской, после Великой Отечественной войн. Мы — сильный народ. И это — наше главное достояние. С таким народом никакие санкции не страшны.