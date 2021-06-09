Вячеслав Торсунов назначен директором департамента ЖКХ Москвы

Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Накануне стало известно о кадровых перестановках в Москве, участником которых стал уроженец Кировской области. Так, мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о назначении Вячеслава Торсунова руководителем департамента жилищно-коммунального хозяйства города.

Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на портале мэра и правительства столицы. До этого Торсунов работал заместителем гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

Вячеслав Торсунов родом из Оричевского района. Год рождения 1968. Начал трудовую деятельность в 1985 году. Общий стаж работы составляет более 35 лет, в том числе на государственной службе 15 лет. Торсунов известен в Кировской области ещё с 2000-х годов. Он даже был кандидатом в губернаторы, но выборы не выиграл.

Фото из открытых источников