Вячеслав Царюк рассказал о перспективах проекта по раздельному сбору ТКО

В Кировской области началась реализация пилотного проекта по раздельному сбору отходов.

Его курируют региональное министерство охраны окружающей среды и АО «Куприт». Большая роль отведена и общественникам, которые уже активно включились в процесс. Один из них – Вячеслав Царюк, руководитель известной группы «Лубягино». В прошлом году её участники в диалоге с областными властями добились отмены строительства в деревне полигона и объекта по переработке отходов – его планировалось возвести в непосредственной близости от жилых домов.

– Как возникла идея участвовать в проекте?

– Пришло понимание, что мы можем помочь в решении вопросов, связанных с экологией. В результате наша группа стала одним из инициаторов запуска пилотного проекта по раздельному сбору. Одна из площадок появилась в Лубягино, и она отличается от остальных восьми. Сюда можно принести металлолом и стекло, а макулатуру – нет, потому что в сельской местности бумагу не выкидывают, а используют для растопки печей. В будущем, когда проект станет более масштабным, есть смысл разделить его на две части: городскую и сельскую, и тиражировать полученный опыт.

– А у самого проекта, на ваш взгляд, есть перспективы?

– Конечно! Но только при условии его активного развития. Пока количество отсортированного мусора не столь велико, и экономический эффект незначительный. Когда же контейнеры для раздельного сбора появятся по всей области, можно вести речь о рентабельности. Это путь непростой и долгий, но, надеюсь, у нас всё получится.

– Если говорить о Лубягино, люди поняли важность раздельного сбора?

– Да, были сомнения и вопросы, но большую роль сыграла наша разъяснительная работа о раздельном сборе. Этой теме было посвящено одно из общедеревенских собраний. Плюс мы силами волонтёров организовали обучение жителей.

Всё в комплексе привело к тому, что теперь контейнеры заполняются регулярно.

– Расскажите, как в прошлом году развивалась ситуация со строительством объекта?

– Я уже более 10 лет живу в деревне Лубягино – купил землю, построил дом. Особого интереса ни к политике, ни к общественной деятельности не было. Но в 2020-м произошли события, которые перевернули мою жизнь. Минувшей зимой появилась информация, что недалеко от нас начнётся это строительство. Сами понимаете такие перспективы жителей не обрадовали – между полигоном (а его предполагаемая мощность – 300 тысяч тонн в год!) и домами менее 500 метров, и нет никакой защитной лесополосы. Они попросили меня представлять их интересы в переговорах с властями. Причём это были не только жители Лубягино, но и Радужного, других соседних населённых пунктов.

– Так и появилась та самая инициативная «группа Лубягино»?

– Да. В одиночку тянуть такой груз тяжело, и я начал искать единомышленников: экологов, общественников, юристов. Рад, что в короткий срок удалось собрать классную команду единомышленников.

Стояла задача досконально изучить вопрос с объектом и показать, что мы не из тех, кто огульно критикует и протестует, ничего не предлагая взамен, а можем разложить всё по полочкам и вести аргументированную дискуссию.

С первых шагов наладили системную работу: составили план деятельности, регулярно проводили встречи с местными жителями, открыли страницы в соцсетях. Особое внимание уделили изучению документации.

К весне собрали свыше 13 тысяч подписей людей против строительства объекта. Они были отправлены в администрацию президента, Госдуму, Генпрокуратуру и губернатору области.

В итоге удалось убедить депутатов Федяковской сельской думы и чиновников правительства области, что строить объект здесь нельзя. Более того, мы даже без публичных слушаний добились отмены генерального плана, поскольку он не соответствовал законодательству.

– Расскажите, как тогда строились отношения с властями?

– Считаю, в Кировской области сложился уникальный опыт взаимодействия властей и общественников в решении экологических вопросов. Думаю, его можно тиражировать в других регионах. У чиновников есть желание общаться с людьми, и это не пустые слова. Когда жители Лубягино стали активно высказывать свою позицию относительно полигона, именно правительство области стало инициатором совместных встреч и обсуждений. Тогда для меня стало очевидно: у людей могут быть разные точки зрения на один вопрос, но при обоюдном желании всегда можно прийти к компромиссу.

Важно, что за всё это время в Лубягино не было массовых протестов, митингов, пикетов. Отличный пример развития гражданского общества, когда вопросы решаются мирно и без конфликтов.

– Чем сейчас занимается лубягинская группа?

– Пять её представителей (в том числе и я) вошли в координационный штаб по ТКО при правительстве области. Заседания проходят бурно, порой возникают споры. Это правильно – мы собираемся не для того, чтобы говорить друг другу комплименты, а для решения важных для области экологических вопросов. Так, в январе обсуждали ситуацию с вывозом отходов в Кирове. Сами знаете, тема актуальная, и полемика вокруг неё понятна. Главное, чтобы по итогам всех обсуждений принимались решения в интересах всех жителей.

Значительная часть времени на заседаниях отводится под наши доклады. Это ещё раз говорит о том, что власти нас слышат, понимают и учитывают наше мнение.

– Как в целом оцените ситуацию с отходами в Кировской области? Достаточно ли действующих полигонов?

– Ситуация сложная, поэтому необходимо не только создавать новые полигоны, но и активно вводить раздельный сбор мусора, строить перерабатывающие предприятия, чтобы не отдавать вторичные ресурсы за копейки в другие регионы.

Но полигоны и предприятия должны появляться только там, где это будет безопасно для людей, и без нарушений природоохранного и воздушного законодательства. А старые, выработавшие себя свалки надо закрывать и рекультивировать.

– Вы рассказали о взаимодействии с областными властями. А какие у вас к ним будут пожелания? Не только в плане экологии, а в экономике, социальной сфере…

– Хотелось бы пожелать руководству области эффективной работы команды.

Важно стимулировать людей, занимающихся сельским хозяйством – это нелегкий труд. У области большой потенциал в животноводстве. Много зарастающих полей, которым можно найти применение.

Хотелось бы также ограничить вырубку лесов, стимулировать производителей к более глубокой переработке древесины, обязать всех производителей пиломатериалы иметь линии по переработке отходов производства: почти возле каждой пилорамы горы горбыля и опилок. А ведь можно наладить переработку этих отходов в брикеты, пеллеты и другую полезную продукцию, которая могла бы пойти, например, на обслуживание муниципальных котельных, вместо мазута, газа и угля. Это бесплатное топливо, которое не просто лежит у нас под ногами, но и создает экологическую проблему.

Ещё бы я посоветовал серьезно заняться межмуниципальными дорогами, которые не входят в число федеральных трасс, и газификацией населённых пунктов. Улучшая инфраструктуру в районах области, мы можем предотвратить отток населения.

Ранее на эту тему порассуждал Валерий Семенищев, ставший заместителем гендиректора «Куприта».