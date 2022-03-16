«Вятавтодор» отремонтирует улицу Ленина, Студенческий проезд и развязку у кладбища

Выбран подрядчик, который отремонтирует ряд крупных дорожных объектов в Кирове. Работы будет выполнять АО «Вятавтодор».

«Вятавтодору» достались 3 крупных объекта. Это:

капитальный ремонт Студенческого проезда от Московской до Воровского,

расширение улицы Ленина в районе перекрестка с Современной,

обустройство кольцевой развязки на перекрестке улиц Павла Корчагина и Проезжей.

Муниципальные контракты будут подписаны в ближайшее время. Об этом сообщили в УДПИ.

Как мы писали ранее, капремонт кольцевой развязки предполагает создание отдельных полос без заезда на кольцо и ряд работ по благоустройству прилегающей территории.

На Ленина появятся дополнительные скоростные полосы. Это увеличит пропускную способность улицы, которая встает в пробке каждое утро и каждый вечер.

На Студенческом проезде появится асфальтированная дорога длиной 680 метров и тротуары. Все работы будут проводиться на средства, выделенные по нацпроекту БКД с софинансированием из городского и областного бюджетов.