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ВятГУ готов принять студентов, отчисленных из зарубежных вузов

Юлия Зорина Лучшее, Новости, Общество

Ректор ВятГУ Валентин Пугач заявил, что университет готов принять российских студентов, отчисленных из европейских вузов после введения санкций.

Сообщения об отчислении студентов-россиян начали появляться на этой неделе. В Минобрнауки сообщили, что все студенты, столкнувшиеся с подобным ущемлением прав, смогут бесплатно продолжить обучение в России.

Руководство ВятГУ поддержало данную позицию.

— Вятский государственный университет готов принять на обучение и оказать всестороннюю поддержку любому студенту, подвергшемуся дискриминации за рубежом. У нас есть вакантные места для приема на обучение по многим специальностям и направлениям подготовки, — отметил Валентин Пугач.

Получить консультацию отчисленные из европейских вузов студенты смогут по телефону 8 (8332) 742-657 или электронной почте vzf_ivanova@vyatsu.ru.

Отметим, что в Кировской области учится немало иностранных студентов. 

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Юлия Зорина