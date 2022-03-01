ВятГУ готов принять студентов, отчисленных из зарубежных вузов

Ректор ВятГУ Валентин Пугач заявил, что университет готов принять российских студентов, отчисленных из европейских вузов после введения санкций.

Сообщения об отчислении студентов-россиян начали появляться на этой неделе. В Минобрнауки сообщили, что все студенты, столкнувшиеся с подобным ущемлением прав, смогут бесплатно продолжить обучение в России.

Руководство ВятГУ поддержало данную позицию.

— Вятский государственный университет готов принять на обучение и оказать всестороннюю поддержку любому студенту, подвергшемуся дискриминации за рубежом. У нас есть вакантные места для приема на обучение по многим специальностям и направлениям подготовки, — отметил Валентин Пугач.

Получить консультацию отчисленные из европейских вузов студенты смогут по телефону 8 (8332) 742-657 или электронной почте vzf_ivanova@vyatsu.ru.

Отметим, что в Кировской области учится немало иностранных студентов.