ВятГУ обнесли зеленым забором

Речь идет о студенческом городке учебного заведения, который ограничен улицами Московской, Ломоносова, Лепсе и Студенческим проездом.

Теперь территория вуза ограничена. Положительный момент — она стала более безопасна. Так как здесь парковали свои автомобили жильцы домов, находящихся рядом. Теперь въезд сюда ограничен. А об отрицательном говорят сами местные жители.

— Вид стал отвратительный. Куда ни глянь — заборы и сетки… И непривычно обходить теперь эти зеленые ограждения, — говорит кировчанка Екатерина.

Ранее мы сообщали, что в Кирове сняли на видео, как водитель «Фольксвагена» пытался перепрыгнуть через забор.

Фото: kirovpravda.ru