ВятГУ вошёл в список лучших вузов России

При этом он оказался сразу в нескольких престижных рейтингах.

Университеты, институты в современных условиях стараются идти в ногу со временем и постоянно развиваться. Только так можно улучшить качество образования будущих специалистов. Каждый вуз старается привнести что-то своё и сделать обучение студентов максимально полным и полезным.

Такое стремление к улучшению, а также сама работа высшего образовательного учреждения находит отклик у учащихся, а также отражается в самых разнообразных рейтингах. Такие показатели пытаются определить насколько эффективно работает вуз. Кировские учреждения порой занимают неплохие места в самых престижных рейтингах страны.

Например, Вятский государственный университет по результатам 2020 года оказался в 30 лидеров по направлению «образование» Национального рейтинга университетов («Интерфакс»).

Также ВятГУ ежегодно входит в общий зачёт среди российских вузов. И за последние пять лет он поднялся сразу на 44 позиции. Есть наш университет и в международных рейтингах. Например, в 2020 году его впервые включили в топ QS (Развивающаяся Европа и Центральная Азия»). При том, что в списке совсем немного учебных заведений из России.

Ранее мы писали, что иностранные студенты прогулялись по Кирову с этнографическими экскурсиями.

Фото: vyatsu.ru