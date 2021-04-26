Институт химии и экологии ВятГУ выиграл грант Русского географического общества.

Команда под руководством старшего преподавателя кафедры географии и методики обучения географии Игоря Вартана займётся изучением структуры, экологического состояния и эволюции ландшафтов Северных Увалов на примере заказника «Былина» (Опаринский и Подосиновский районы) и близлежащих территорий.

Северные Увалы являются главным водоразделом северо-востока Русской равнины, отделяющим друг от друга речные системы бассейнов арктических морей и Каспийского моря. Здесь имеются разновозрастные леса, почвенные отложения и болотные геосистемы, которые представляют большой научный интерес.

Уникальный ландшафт Северных Увалов до сих пор не изучен. Исследования команды ВятГУ позволят устранить этот пробел. Помимо научных результатов, ожидается, что новые данные вызовут интерес у гостей области и повысят её туристическую привлекательность.